Édouard Philippe, maire du Havre ou Premier ministre saison 2?

Édouard Philippe restera-t-il Premier ministre après sa victoire au Havre ? C’est la question qui agite le gouvernement au lendemain du second tour des municipales. Emmanuel Macron prépare un remaniement d’ampleur et son choix pour Matignon est encore inconnu.

De notre envoyé spécial au Havre, Julien Chavanne

La décision du chef de l’État pourrait tomber avant le week-end prochain, avant l’installation du conseil municipal du Havre qui doit formellement élire Édouard Philippe, maire de la ville ou simple conseiller s’il reste à Matignon.

Emmanuel Macron va-t-il décider de changer de visage pour diriger son gouvernement, de se séparer d’un Premier ministre devenu plus populaire que lui et auréolé d’une victoire électorale, et surtout avec quel remplaçant ? L’entourage d’Édouard Philippe prend tout cela avec une décontraction affichée. « Sa victoire au Havre ne veut pas dire qu’il incarnera la suite du quinquennat », confiait dimanche 28 juin un de ses proches.

En position de force, Édouard Philippe a d’ailleurs posé ses conditions : « Emmanuel Macron sait ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire », a-t-il dit dans la presse. Une mise en garde au président tenté de mettre le quinquennat sur des rails écologistes. Et pour rajouter encore de la pression sur l’Élysée, selon un sondage, 55% des Français souhaiteraient que Édouard Philippe reste Premier ministre.

