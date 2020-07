Après les municipales, Emmanuel Macron planche sur un remaniement large

Au lendemain d’élections municipales ratées pour son parti, Emmanuel Macron veut relancer son quinquennat en changeant des têtes. Tout va s’accélérer dans les prochains jours.

Publicité Lire la suite

Emmanuel Macron fera-t-il avec ou sans Edouard Philippe ? C’est la principale inconnue de ce remaniement que l’on annonce comme le plus important depuis le début du quinquennat. D’abord et avant tout parce que pour la première fois se pose la question du maintien ou non du Premier ministre. Sera-t-il le mieux à même d’incarner la nouvelle phase du quinquennat ? Renforcé par les sondages sur sa popularité et après sa réélection au Havre, l'intéressé fait savoir qu’il attend la décision de manière très « zen ».

Emmanuel Macron a de son côté vidé son agenda et planche dans son bureau sur son nouveau casting et sur l’architecture des ministères qui indiquerait ses nouvelles orientations. Le président « voudrait renverser la table », assure une ministre. Reste à savoir s’il va réussir à trouver les femmes et les hommes pour le faire – éternel problème depuis le début quinquennat.



Pour ouvrir cette « nouvelle ère » comme il l’appelle, le chef de l’Etat veut s’exprimer à la télévision. Mais quand et comment ? La date et la forme sont encore en discussion. Beaucoup tablent sur la nomination d’une nouvelle équipe en début de semaine prochaine. Dans les ministères, tout le monde est dans l’attente. Les rumeurs vont bon train. L’ambiance est « lourde et déprimante », témoigne un conseiller ministériel.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne