Coronavirus: la commission d'enquête parlementaire entend R. Bachelot et M. Touraine

(Illustration) Une caissière vêtue d'un masque avec un film de plastique pour se protéger du coronavirus, dans un supermarché à Strasbourg, le 19 mars 2020. FREDERICK FLORIN / AFP

Mais où sont passés les masques? C'est en substance la question à laquelle ont du répondre trois ex-ministres de la Santé devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale qui travaille sur la gestion de la crise du coronavirus. Après Agnès Buzyn, en poste jusqu'à la mi-février dernier et entendue mardi, c'était au tour de Marisol Touraine, ministre de 2012 à 2017, et de Roselyne Bachelot aux commandes entre 2007 et 2010, de se justifier sur la gestion des stocks.