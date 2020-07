Analyse

Avec Jean Castex, Emmanuel Macron ne change pas de cap

Edouard Philippe et son sucesseur à l'hôtel de Matignon lors de la passation de pouvoir entre les deux hommes le 3 juillet 2020. Thomas Samson, Pool via AP

Texte par : Anthony Lattier Suivre

Edouard Philippe a quitté Matignon et a été remplacé par Jean Castex. Le profil du nouveau Premier ministre est proche de son prédécesseur : élu local, haut fonctionnaire et homme de droite. Il a travaillé à l'Elysée sous Nicolas Sarkozy et s'est illustré récemment en pilotant le « déconfinement » du pays. Le président Emmanuel Macron change de tête et reprend la main sur l'action du gouvernement.