France: Jean Castex nommé Premier ministre

Changement de visage à la tête du gouvernement en France : Jean Castex a été nommé Premier ministre, ce vendredi 3 juillet, en remplacement d’Édouard Philippe. Ce dernier va rejoindre la mairie du Havre après trois années passées à Matignon.

Publicité Lire la suite

Coordonnateur national chargé de la stratégie de déconfinement lors de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus, Jean Castex, a été nommé ce vendredi au poste de Premier ministre par Emmanuel Macron pour succéder à Édouard Philippe.

Âgé de 55 ans, cet énarque et diplômé de droit public a été secrétaire général adjoint de l'Élysée lors de la présidence de Nicolas Sarkozy. Il était délégué interministériel aux grands événements sportifs depuis janvier 2018 et délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 depuis septembre 2017.

Jean Castex est également maire de Prades (Pyrénées-Orientales) depuis 2008.

Plus d'informations à venir,

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne