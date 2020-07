France: le procès-fleuve du scandale sanitaire du Mediator se clôt ce lundi

Le Mediator été utilisé par plus de 5 millions de personnes et provoqué la mort de plus de mille personnes depuis sa mise sur le marché en 1976. REUTERS/Charles Platiau

Texte par : RFI Suivre

Dernier jour de plaidoiries et dernier jour de procès au palais de justice de Paris ce lundi. C’est la fin d'une audience fleuve commencée en septembre dernier, celle du Mediator des laboratoires Servier. Ce médicament était à l'origine contre le diabète et détourné en coupe faim, il a été utilisé par plus de 5 millions de personnes et provoqué la mort de plus de mille personnes depuis sa mise sur le marché en 1976.