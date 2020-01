L'identité du nouveau chef du groupe État islamique confirmée

Un drapeau de l'organisation État islamique sur une route irakienne. (Image d'illustration) REUTERS/Stringer

Texte par : RFI Suivre

Selon « The Guardian », le nouveau chef du groupe État islamique s'appelle Amir Mohammed Adbul Rahman al-Mawli al-Salbi. C'est l'un des vétérans de ce groupe et l'un des plus extrémistes.