75e anniversaire de la libération d’Auschwitz: le monde se souvient à Yad Vashem

Des dizaines de dirigeants internationaux sont présents ce jeudi 23 janvier à Yad Vashem, le mémorial de l'Holocauste, à Jérusalem. Ils prennent part à une cérémonie de commémoration de la Shoah, l'extermination de six millions de juifs durant la Seconde Guerre mondiale.

De notre correspondant à Jérusalem, Guilhem Delteil

Une quarantaine de présidents, de têtes couronnées ou de Premiers ministres ont fait le déplacement pour les cérémonies du 75ème anniversaire de la libération du camp d'extermination d'Auschwitz. Il n'y a qu'à l'occasion des obsèques d'Yitzhak Rabin et de Shimon Peres qu'Israël avait reçu autant de dirigeants en même temps.

Ne pas oublier la shoah

La cérémonie doit commencer par une série de discours : les dirigeants israéliens, mais aussi américains, russes, britanniques, français et allemands vont prendre la parole successivement pour appeler à ne pas oublier ce drame du XXème siècle. Mais sur le souvenir de ce génocide, ils vont aussi tenter de mobiliser face au regain de l'antisémitisme actuel. La cérémonie se terminera sur des prières et dépôts de gerbe.

Discours du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu ce jeudi 23 janvier lors des cérémonies commémoratives du 75ème anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz. Emmanuel Dunand/Pool via REUTERS

Quelques polémiques entourent toutefois cette cérémonie: le président polonais l'a boycottée, mécontent de la place faite au président russe qui accuse son pays d'avoir une part de responsabilité dans la Seconde Guerre mondiale. Et en raison du nombre d'invités internationaux, peu de survivants ont été conviés. Ce matin, le président ukrainien a décidé de céder les places de sa délégation à des rescapés. Une décision qualifiée d'«étrange» par Yad Vashem.

L'occasion de rencontres bilatérales entre les dirigeants

De tous les dirigeants présents à Jérusalem ce jeudi, Vladimir Poutine est le seul en visite officielle. Et il était certainement l'un des plus attendus. Lors de son entretien avec Benyamin Netanyahu, le président russe a rencontré la mère de Naama Issachar, une jeune Israélienne emprisonnée en Russie pour avoir été en possession d'une dizaine de grammes de cannabis. Vladimir Poutine lui a assuré que « tout se passera bien », laissant entendre qu'une libération de la jeune femme était possible.

Mais la presse israélienne s'interroge sur les contreparties données par Israël. L'une serait l'aide du gouvernement pour résoudre un conflit foncier concernant une église russe dans la vieille ville de Jérusalem. Une autre concession pourrait être sur la lecture de l'histoire de la seconde guerre mondiale par Vladimir Poutine : pour le président russe, son pays a été uniquement une force de libération face au nazisme alors que l'URSS avait signé un traité de non-agression avec l'Allemagne d'Adolf Hitler en 1939 et qu'elle n'est entrée en guerre qu'en 1941.