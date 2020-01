Liban: la venue de l’ex-ministre des Affaires étrangères à Davos fait polémique

Parmi les invités du Forum économique de Davos, en Suisse, ce jeudi 23 janvier, le Libanais Gibran Bassil, qui était ministre des Affaires étrangères de son pays jusqu’à l’annonce du nouveau gouvernement cette semaine.

De notre envoyé spécial à Beyrouth, Nicolas Falez

Ce déplacement fait grincer des dents au Liban. Gibran Bassil étant l’un des dirigeants libanais décriés par le mouvement de contestation qui secoue le pays depuis plus de trois mois. Gibran Bassil n’est plus ministre depuis cette semaine, mais cela fait des jours que son déplacement à Davos provoque une tempête dans la presse et sur les réseaux sociaux.

C'est que le désormais ex-chef de la diplomatie libanaise doit participer ce jeudi à une table ronde consacrée à la nouvelle vague de révoltes dans le monde arabe.

Emblématique des dérives du pays

Cet exercice s’annonce délicat puisque le Liban est agité depuis le 17 octobre par un mouvement de contestation sans précédent, qui rejette la classe politique jugée inefficace et corrompue. Aux yeux des manifestants, Gibran Bassil est emblématique des dérives du pays.

Membre du Courant Patriotique Libre du président libanais Michel Aoun, Gibran Bassil était ministre dans le gouvernement qui a démissionné en octobre sous pression de la rue, et qui a été remplacé par une nouvelle équipe cette semaine. En arrivant à Davos mercredi, l’ex-chef de la diplomatie libanaise a appelé les dirigeants de la planète à agir pour que son pays ne devienne pas un « Etat failli ».