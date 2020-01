Irak: quatre collaborateurs d'une ONG française portés disparus à Bagdad

🔴🇮🇶 #Irak - Lundi 20 janvier, 4 de nos collaborateurs ont disparu à #Bagdad. Les autorités françaises et irakiennes se coordonnent pour enquêter.

Nous vous invitons à prier pour eux et leurs familles et à ns soutenir dans cette épreuve.



👉Lire la suite : https://t.co/XPU9ADQ2pC pic.twitter.com/BMB9vxeL6k