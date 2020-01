Liban: scènes d’affrontements à Beyrouth au 100e jour de la contestation

Un manifestant défie les forces de l'ordre devant le siège du gouvernement libanais, à Beyrouth, le 25 janvier 2020. REUTERS/Ali Hashisho

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce samedi 25 janvier à Beyrouth. Le mouvement de contestation dure depuis plus de trois mois et 100 jours, et l'annonce d'un nouveau gouvernement cette semaine n'a pas mis fin à la colère des manifestants.