Israël autorise ses ressortissants à voyager en Arabie saoudite

Le ministre israélien de l'Intérieur Aryeh Deri a signé ce dimanche 26 janvier un décret autorisant les Israéliens qui le souhaitent à se rendre en Arabie saoudite, un pays qui n’a pas encore de relations diplomatiques officielles avec l’État hébreu.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

Depuis ce dimanche, Israël autorise officiellement ses ressortissants à se rendre en Arabie saoudite. Une première. La décision a été prise, indique-t-on, en concertation avec les responsables de la sécurité, le ministère des Affaires étrangères et d'autres agences concernées.

Jusqu’à présent, selon un arrêté remontant à 1954 et rarement appliqué, les Israéliens qui se rendaient en Arabie saoudite et dans d’autres pays du Proche-Orient étaient passibles d’une peine allant jusqu’à quatre de prison. La plupart des voyageurs étaient des Israéliens musulmans qui s’y rendaient en pèlerinage munis d’une autorisation spéciale, et des ressortissants israéliens détenteurs de passeports étrangers.

Outre les pèlerins, les hommes d’affaires pourront aussi désormais se rendre en Arabie saoudite. Leur voyage sera limité à neuf jours et à la condition que le demandeur ait obtenu un visa d’entrée saoudien. Plusieurs commentateurs estiment que ce réchauffement des relations entre les deux pays n’est pas étranger au plan de paix américain pour le Proche-Orient qui devrait être proclamé dans les prochains jours.