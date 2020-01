La presse israélienne satisfaite du plan de paix proposé par Trump

Dans l'ensemble, le « deal du siècle » présenté par Donald Trump est bien accueilli en Israël. Même s'il est clair pour tous que ce n'est pas par hasard si ce plan est présenté quasiment un mois avant les élections législatives israéliennes. Les troisièmes en moins d'un an.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

« La paix selon Trump », titre Yediot Aharonot ! « C’est parti », ajoute le journal. Le gouvernement va entériner dès dimanche l’annexion de la vallée du Jourdain.

Dans son ensemble, la presse israélienne se félicite du plan américain qui est qualifié de « pas de géant vers la paix ». « C’est l’occasion d’éviter la catastrophe » un éditorialiste.

Mais nombreux sont également les commentateurs, à gauche comme à droite, qui pointent les limites du « deal du siècle ». Dans Makor Rishon, le journal des colons, on parle de « danger sécuritaire » dans un premier temps et de « péril existentiel » à long terme. Un programme de rêve, mais il n’y a pas de partenaire, souligne une chroniqueuse.

Manœuvre politique

Qui eut cru que Benyamin Netanyahu proclamerait à la Maison Blanche son soutien à une forme d’État palestinien, se demande malicieusement le quotidien Haaretz, qui comme tous les journaux fait le rapprochement avec les affaires judiciaires personnelles du Premier ministre israélien. Et plusieurs commentateurs voient là une simple manipulation électorale de la part de Netanyahu.

Les journaux analysent bien sûr le pour et le contre des deux points de vue, israélien et palestinien. Israël Hayom, proche du pouvoir, parle d’un Proche-Orient nouveau. Mais comme toujours, remarque le journal, les Palestiniens sont contre. « Feu vert pour effacer la ligne verte », titre Maariv. Et là aussi, aux côtés de ce jeu de mots, le procès pour corruption de Netanyahu désormais relégué au second rang de la campagne électorale. « Bien joué Bibi », conclut un éditorialiste.