Yémen: les Houthis revendiquent des attaques contre Aramco en Arabie saoudite

Les rebelles houthis au Yémen ont affirmé le 29 janvier avoir attaqué ces derniers jours des cibles dans le sud de l'Arabie saoudite, dont des installations d'Aramco, le géant pétrolier saoudien.

À Jizane, en Arabie saoudite, la compagnie pétrolière Aramco « a été visée par un grand nombre de missiles et de drones ainsi que les aéroports d'Abha et de Jizane, la base militaire de Khamis Muchait et d'autres objectifs sensibles en profondeur du territoire saoudien », a déclaré le porte-parole des rebelles, le général Yahia Saree, qui précise qu'il s'agissait d'une « riposte aux raids aériens » de la coalition pendant les derniers combats à l'est et au nord de la capitale Sanaa.

Par ailleurs, le général Saree a affirmé que les rebelles avaient repoussé une offensive du gouvernement dirigée contre la capitale Sanaa et gagné du terrain à l'est et au nord de la capitale. Le ministère de la Défense a en effet reconnu un « retrait tactique » de ses troupes dans ces zones et des responsables militaires loyalistes ont indiqué que les Houthis avaient gagné du terrain. Selon le général Saree, les insurgés ont pris lors de ces opérations l'ensemble du district de Nihm, dans la province de Sanaa, et d'autres zones des provinces de Jawf et de Marib.

Le Conseil de sécurité de l'ONU, réuni le 28 janvier pour discuter du Yémen, s'est inquiété de ces combats après des mois de calme relatif et a souligné la nécessité d'un réengagement dans le processus politique. Selon des commandants loyalistes sur le terrain, les combats ont baissé en intensité aujourd'hui mais les deux camps se préparent pour de nouvelles opérations.

