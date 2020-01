Irak: les forces de l’ordre tirent sur les manifestants avec des fusils à plomb

Les manifestants se mettent à l'abri alors que des tirs résonnent dans le ciel de Bagdad, le 31 janvier 2020. REUTERS/Thaier al-Sudani

Texte par : RFI Suivre

Les manifestants se sont donné rendez-vous ce vendredi pour réaffirmer leur demande d’élections anticipées au plus vite. Cette journée de mobilisation intervient après une nouvelle semaine meurtrière dans le pays. Depuis le début de la contestation début octobre, plus de 600 personnes ont été tuées dans les heurts entre manifestants et forces de l'ordre.