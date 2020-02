Irak: Mohammed Tawfik Allawi annonce sa nomination au poste de Premier ministre

L'Irak aurait-il enfin un Premier ministre ? Au milieu d'une crise politique et sociale, l'ancien ministre Mohammed Allawi a annoncé sur les réseaux sociaux sa nomination en tant que Premier ministre. Aucune annonce officielle n'a encore été faite par le président ni par les institutions gouvernementales

C'est filmé par la caméra de son ordinateur que Mohammed Tawfik Allawi a annoncé au peuple irakien sa nomination en tant que Premier ministre. Une vidéo postée sur le compte twitter de cet ancien ministre, dont le message a ensuite rapidement été repris par la télévision nationale. Son nom avait été soulevé par les députés incapables depuis deux mois de se mettre d'accord sur un successeur à Adel Abdel Mahdi poussé à la démission par la colère de la rue il y a deux mois.

Déjà rejeté par la rue...

Pourtant le président, qui s'était opposé il y a quelque semaines à la nomination du dernier candidat au poste de Premier ministre ne s'est cette fois-ci pas prononcé sur l'arrivée de ce nouveau chef de la nation irakienne.

Ce scénario d'un homme qui s'annonce seul nouveau Premier ministre semble donc très inapproprié pour prendre la tête d'un pays en proie à de profondes divisions sociales et politiques. Mohammed Allawi est d'ores et déjà rejeté par la rue. Il fait partie de ce système honni par les manifestants depuis plus de trois mois. Il est l'ancien ministre des Télécommunications sous le gouvernement de Nouri al-Maliki accusé d'avoir mené des politiques sectaires pro-chiites.