Plan de paix de Trump: Abbas rompt «les relations» avec Israël et les États-Unis

Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, montre des cartes de la Palestine où l'on voit le plan de partition de l'ONU de 1947, les frontières de 1948-67 et une carte sans les zones annexées par Israël, au Caire, le 1er février 2020.

La Conférence ministérielle extraordinaire de la Ligue arabe, pour répondre au « Deal du siècle » proposé par le président américain Donald Trump, a commencé samedi 1er février au Caire. Mahmoud Abbas, le président de l’autorité palestinienne qui a convoqué la réunion a rejeté d’entrée l’initiative américaine. Il a déclaré couper toutes les relations avec les Américains et les Israéliens.

Pour Mahmoud Abbas, l’initiative américaine rendait caducs tous les accords signés. « Nous n’aurons plus de relations avec vous y compris au niveau sécuritaire », a-t-il déclaré en s’adressant aux États-Unis et Israël. Israël qu’il considère dorénavant comme une force d’occupation. Il a ajouté que les Palestiniens allaient poursuivre pacifiquement leur lutte contre l’occupation israélienne et pour l’indépendance « Les Palestiniens ont le droit de poursuivre leur lutte légitime par des moyens pacifiques pour mettre fin à l’occupation », a-t-il déclaré. S’adressant aux ministres arabes, il a ajouté : « Je ne vous demande pas de vous opposer aux Américains, mais de soutenir le peuple palestinien ».

« Injuste » envers les Palestiniens

Un soutien verbal qu’il a obtenu de la part de tous les ministres participants. Le communiqué final rejette même l’initiative américaine. Toutefois rares sont ceux qui l’avaient fait dans leurs déclarations. Certains même, comme les Émirats, Oman, le Koweït et le Maroc avaient trouvé positive l’initiative qui, selon eux, « pourrait servir comme point de départ pour de nouvelles négociations ».

Dans un communiqué samedi, la Ligue arabe a donc annoncé rejeter le plan de règlement du conflit israélo-palestinien annoncé plus tôt cette semaine par Donald Trump, affirmant qu'il était « injuste » envers les Palestiniens.

Ce que Netanyahu a présenté comme un succès risque de se transformer en un désastre. Alain Gresh, directeur de la revue en ligne Orient XXI