Égypte: à Héliopolis, près du Caire, une modernisation à marche forcée

Les habitants de la banlieue résidentielle d’Héliopolis, au nord-est du Caire, sont partagés entre colère et résignation. Le quartier, pourtant réputé pour son calme, est devenu un enfer. Depuis six mois, Héliopolis subit l’assaut des pelleteuses et des grues qui ont mis ses entrailles à l’air et étranglé ses artères.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant en Égypte,

Les autorités ont décidé, presque sans avertissement, de construire simultanément six échangeurs et viaducs routiers et d’enlever les rails du tramway pour élargir les avenues. Routes fermées et rues défoncées ont transformé Héliopolis en un dédale où les plus malins se perdaient. Google et GPS étaient incapables de suivre les changements quasi-quotidiens. Les taxis et même VTC cherchaient à éviter Héliopolis. Ça va mieux aujourd’hui, avec l’ouverture de plusieurs axes routiers. Ça va même tellement bien que de plus en plus de personnes se font écraser, du fait de la vitesse et faute de passages piétons...

Une agression contre le patrimoine

Certains habitants dénoncent aussi une agression contre le patrimoine. Héliopolis était en effet la ville nouvelle la plus réussie d’Egypte, même si sa construction remonte au début du XXème siècle. Son promoteur, le baron Empain, avait prévu de larges avenues, un tramway et surtout beaucoup de verdure. Jardins, clubs sportifs et même hippodrome, sans oublier les arbres pour faire de l’ombre durant un été qui ne finit presque pas. Jacarandas, ficus, sycomores et palmiers royaux, vieux parfois de plus de 50 ans, ont été déracinés puis décapités avec promesse d’être replantés, Inch'Allah. Pour l’instant, on n’a vu que des petites plantes d’intérieur ornant momentanément les nouveaux viaducs. Pour les vieux Héliopolitains, c’est une conspiration visant à effacer les dernières traces du passé cosmopolite d’Héliopolis, comme cela a été fait pour Alexandrie.

Héliopolis s’apprête à devenir le trait d’union entre l’ancienne et la nouvelle capitale

À l’origine de ce brusque accès de zèle gouvernemental, la nouvelle capitale administrative voulue par le président Abdel Fattah al Sissi. Le chef de l’État, mais aussi tous les ministères doivent y déménager en juin. De quartier qui abritait le palais présidentiel depuis une quarantaine d’années, Héliopolis va devenir le trait d’union entre l’ancienne et la nouvelle capitale. La banlieue devient donc le terrain des échangeurs et viaducs visant à fluidifier le trafic vers la nouvelle capitale située à une quarantaine de kilomètres. Quant aux habitants, nostalgiques comme moi, ils sont qualifiés de « ringards » par les médias qui vantent la modernité et le béton armé. Adieu, souvenirs d'une enfance heureuse.

►À lire aussi : La synagogue d'Alexandrie rénovée, un signal fort pour les juifs d'Égypte