Syrie: des soldats turcs tués par des tirs syriens dans la région d'Idleb

Syrie, ville de Sarmin dans la province d'Idleb: des casques blancs cherchent sous les décombres d'éventuels survivants après des frappes du régime syrien sur des zones civiles. Sept membres d'une même famille ont péri dans l'attaque, le 2 février 2020.e Omar HAJ KADOUR / AFP

Texte par : RFI Suivre

Quatre soldats turcs ont été tués et neuf blessés ce lundi 3 février par des tirs d'artillerie du régime syrien dans la région d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie. C’est ce qu’a annoncé ce lundi matin le ministère turc de la Défense, qui précise que l'armée turque a répliqué et « détruit plusieurs cibles ». Cette escalade intervient après plusieurs mois d’intenses bombardements syriens et russes contre cette province d’Idleb, la dernière qui échappe encore au contrôle du président Bachar el-Assad.