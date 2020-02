Israël: Benyamin Netanyahu freine le plan d'annexion de la Cisjordanie

Benyamin Netanyahu attendra finalement les élections législatives du mois prochain en Israël avant de lancer l’annexion de pans de la Cisjordanie. Le Premier ministre israélien l’a annoncé ce mardi 4 février lors d’un meeting de campagne, faisant marche arrière par rapport à la semaine dernière.

De notre correspondant à Jérusalem, Guilhem Delteil

Ces derniers jours, l’opposition au plan de Donald Trump présenté la semaine dernière pour parvenir à la paix entre Israéliens et Palestiniens a été de plus en plus forte. La Ligue Arabe, l’Organisation de la Conférence islamique, l’Union européenne et le Royaume-Uni ont tous dénoncé des mesures contraires au droit international, l’Union européenne assurant même qu’une annexion ne serait pas « sans conséquence ».

A Washington, Benyamin Netanyahu avait assuré qu’il présenterait le plan américain en Conseil des ministres dès son retour et qu’il agirait immédiatement pour annexer les colonies de Cisjordanie au territoire israélien. Il a finalement fait marche arrière, l’administration américaine elle-même lui demandant de patienter. Mais « nous ne manquerons pas cette chance », assure Benyamin Netanyahu qui promet désormais d’agir rapidement après les élections.

Mais pour cela, le Premier ministre sortant souligne qu’il faut qu’il soit réélu. Il demande donc aux électeurs du Likoud d’aller voter, espérant mobiliser en sa faveur une partie de l’électorat qui ne veut pas d’un Premier ministre mis en examen. Mais Benyamin Netanyahu reste sous la pression de la droite : les représentants des colons ont installé une tente près de la Knesset, le Parlement, pour réclamer une annexion immédiate, avec ou sans le soutien américain. « Nous en avons assez d’être le vilain petit canard d’un gouvernement de droite », a déclaré le président du conseil régional de Samarie.