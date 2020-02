Liban: le programme du gouvernement approuvé avant un vote de confiance

Le Premier ministre libanais Hassan Diab au Parlement à Beyrouth, le 27 janvier 2020. REUTERS/Mohamed Azakir

Le nouveau gouvernement libanais a approuvé ce jeudi 6 février son programme politique et économique, qui doit être présenté au Parlement les 11 et 12 février pour un vote de confiance, alors que le pays est au bord de l'effondrement économique et financier et que le mouvement de contestation se poursuit sans relâche depuis le 17 octobre.