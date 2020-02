En Irak, l'ayatollah Sistani appelle les autorités à protéger les manifestants

Un portrait de l'ayatollah Ali Sistani lors d'une manifestation anti-gouvernementale le 1er novembre dernier à Basra. Hussein FALEH / AFP

Texte par : RFI Suivre

En Irak l’ayatollah Ali Sistani, plus haute autorité religieuse de l’islam chiite dans le pays, exhorte les autorités à protéger les manifestants pacifiques. Depuis quatre mois les contestataires occupent l’espace public pour dénoncer un pouvoir corrompu et incompétent. Et depuis quatre mois ils sont violemment réprimés. Ce vendredi la Commission gouvernementale des droits humains sort de son silence. Elle présente un bilan macabre : depuis le début du mouvement, il y a eu près de 550 morts et pas moins de 30 000 blessés.