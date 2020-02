Irak: des milliers d'étudiants dans les rues de Bagdad et des villes du sud

Manifestation des étudiants contre le gouvernement à Bagdad, ce dimanche 9 février 2020. REUTERS/Thaier al-Sudani

Des milliers d'étudiants ont défilé ce dimanche 9 février à Bagdad et dans le sud de l'Irak. Ils soutiennent les manifestations anti-pouvoir depuis 4 mois, et demandent, eux aussi, un renouvellement de la classe politique, qu'ils jugent incompétente et corrompue.