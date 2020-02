Israël bloque les exportations agricoles palestiniennes

Photo by Jean-Erick PASQUIER/Gamma-Rapho via Getty Images

Israël interdit les exportations agricoles palestiniennes via la Jordanie, la mesure est entrée en vigueur ce dimanche 9 février. Elle risque d’affecter la plupart des agriculteurs palestiniens.

Avec notre correspondante à Ramallah, Alice Froussard

Tous les produits agricoles palestiniens sont concernés – les fruits, les légumes, dont deux produits phares de l’agriculture palestinienne : les dattes et l'huile d’olive. Ils ne pourront plus être exportés à l’étranger via le pont d’Allenby, par la Jordanie. Un point de passage qui est contrôlé par Israël, et par lequel passent les produits avant d’être acheminés vers le reste du monde.

C’est donc un coup dur pour les agriculteurs palestiniens, car cela met fin à toute forme d’exportation. En 2019, l'autorité palestinienne a exporté l’équivalent de 133 millions d’euros.

Cela confirme aussi l’escalade de la guerre commerciale entre Israéliens et Palestiniens, qui a commencé en octobre dernier. Cette mesure est une réponse au boycott palestinien des veaux venant d’Israël.

Le bureau du ministre de la Défense israélien l'a précisé : cela fait partie des sanctions qu'Israël impose aux Palestiniens après cette limitation d’importation décidée par l'Autorité palestinienne, il y a 5 mois.

Selon le Cogat, l’organe israélien chargé des opérations civiles dans les Territoires palestiniens, ce boycott aurait « gravement nui » aux éleveurs de bétail. « Les sanctions sont échelonnées et renforcées », continue-t-il, « tant que le boycott et la crise ne seront pas résolus ».