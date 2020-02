Vers un nouveau conflit entre forces syriennes et forces turques

Des civils syriens partent de la région d'Idleb pour la frontière turco-syrienne, le 6 février 2020 près de la ville de Deir Ballut. Rami al SAYED / AFP

Texte par : RFI Suivre

Pour la deuxième fois en une semaine, les troupes de Bachar el-Assad ont tué des soldats turcs lundi 10 février près d’Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie, et augmente le risque d’un nouveau conflit entre forces syriennes et forces turques. En parallèle, Damas et ses alliés poursuivent leur offensive contre les jihadistes et les rebelles, qui a fait environ 700 000 déplacés depuis le mois de décembre selon l’ONU.