Reportage

Gaza: l’Égypte tente d’apaiser les tensions entre le Hamas et Israël

Des Palestiniens en colère manifestent dans les rues de Gaza, le 28 janvier 2020, contre le plan de paix américain. Mohammed Salem/Reuters

Texte par : RFI Suivre

Une quinzaine de roquettes et d’obus de mortier tirés, des lancers de ballons dotés d’explosifs quasi quotidiennement : depuis la publication du projet de Donald Trump pour mettre fin au conflit israélo-palestinien, la tension est remontée entre Israël et le Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza. En campagne électorale, le Premier ministre israélien et le ministre de la Défense menacent de fortes représailles. Des mesures punitives ont déjà été prises. Le risque d’une escalade existe, mais l’Égypte tente de maintenir le calme.