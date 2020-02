Reconnaissance du génocide arménien par la Syrie: un pavé dans le jardin turc

Alors que le rouleau compresseur syrien -aidé par l'aviation russe- gagne du terrain dans la région d'Idleb, la population civile fuit. Camp de réfugiés, Azaz, près de la frontière turque, le 13 février 2020. REUTERS/Khalil Ashawi

Le Parlement syrien a reconnu et condamné le génocide arménien jeudi 13 février. Un million 500.000 d'Arméniens avaient été massacrés par l’empire ottoman entre 1915 et 1917. Une décision symbolique qui intervient sur fond de vives tensions entre la Syrie et la Turquie.