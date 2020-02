Syrie: Erdogan annonce un sommet quadripartite sur Idleb

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé samedi 22 février la tenue d’un sommet le 5 mars avec les dirigeants russe, français et allemand pour évoquer la situation dans la province d’Idleb.

Avec notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer

La Turquie se dit toujours prête à affronter le régime syrien pour le faire reculer à Idleb, tout en activant sa diplomatie pour éviter d’avoir à en arriver là. L’essentiel des négociations s’est tenu jusqu’ici avec la Russie, principal soutien politique et militaire du régime de Damas.

Des délégations russes et turques font la navette ces dernières semaines entre les deux pays – une nouvelle rencontre est d’ailleurs prévue à Ankara la semaine prochaine – et les deux présidents, Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine, se sont parlé au téléphone. Toutefois, Ankara et Moscou n’ont pas encore trouvé d’accord tandis que, sur le terrain, la situation reste très tendue.

Recep Tayyip Erdogan veut sortir de ce face-à-face avec la Russie. C’est l’objectif principal du sommet quadripartite auquel se joindront l'Allemagne et la France, dont le président turc a annoncé la tenue pour le 5 mars prochain. Ce format avait été initié à Istanbul en octobre 2018. Il était déjà question, à l’époque, du sort d’Idleb.

Le chef de l’État turc, qui souhaite accueillir cette nouvelle rencontre, n’a pas précisé si elle repoussait la date d’expiration de son ultimatum sur Idleb. Il avait donné jusqu’à fin février au régime de Damas pour se retirer de toutes les zones reprises à coups de bombardements ces derniers mois.