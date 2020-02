Les Américains avaient annoncé début février avoir éliminé au Yémen Qassem al-Rimi, le chef d'al-Qaïda dans la péninsule arabique. Ce dimanche 23 février, Aqpa confirme sa mort et annonce son successeur.

Dans un message audio authentifié par le centre américain de surveillance des sites islamistes SITE, l'organisation terroriste al-Qaïda dans la péninsule arabique confirme la mort de son chef Qassem al-Rimi. Il est remplacé par Khaled al-Batarfi, un de ses proches.

« Khaled Batarfi est apparu dans de nombreuses vidéos d'Aqpa au cours des dernières années. Bien que son rôle n'ait jamais été révélé, il est apparu comme étant l'adjoint de Rimi et le porte-parole du groupe », a ajouté SITE

Le 6 février, la Maison Blanche affirmait avoir éliminé Qassem al-Rimi au Yémen, son pays d'origine et fief d'Aqpa, que les Américains comme la branche la plus dangereuse du mouvement. Aqpa avait revendiqué l'attaque en décembre 2019 de la base aéronavale de Pensacola, en Floride. Trois marins américains et un officier saoudien avaient été tués.

Selon les États-Unis, Qassem al-Rimi avait rejoint al-Qaïda dans les années 1990, travaillant en Afghanistan pour Oussama ben Laden, avant de retourner au Yémen. Aqpa est monté en puissance dans ce pays ravagé par la guerre depuis des années.