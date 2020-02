Arabie saoudite: le gouverneur de la Mecque réclame l'arrestation d'une rappeuse

En Arabie saoudite, le gouverneur de la Mecque, ville la plus sainte de l'islam, a ordonné l'arrestation d'une rappeuse. La jeune femme avait posté une vidéo d'une chanson parlant des filles de la Mecque, comme « belles et fortes ». Une offense visiblement dans le royaume ultra-conservateur.

Elle se fait appeler Asayel Slay. La jeune rappeuse, noire, a des lunettes de soleil et porte le voile. Elle chante dans un café, entourée d'adolescents, filles et garçons qui dansent en salopettes et en jean. Les paroles en Arabe et en Anglais, évoquent les filles de la Mecque, « adorables comme des bonbons », la rappeuse salue leur « force et leur beauté ».

La vidéo est bon enfant, mais pour le gouverneur de la Mecque, ville la plus sainte de l'islam, c'est « une offense aux coutumes et aux traditions ». Il a donc ordonné l'arrestation de la jeune femme.

Il y a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Certains dénoncent l'hypocrisie des autorités comme cette internaute qui accuse le gouvernement « d'inviter des influenceurs occidentaux pour laver les crimes du régime mais attaque les véritables Saoudiennes qui essaient de s'exprimer ».

Ces dernières années, le prince héritier Mohamed Ben Salmane a lancé des réformes pour débarrasser l'Arabie saoudite de son image ultra-conservatrice, mais pour nombre d'ONG, le bilan du royaume en matière de droits humains reste désastreux.