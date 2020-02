Israël revendique des frappes en Syrie et à Gaza contre le Jihad islamique

Une fois n'est pas coutume, Israël a revendiqué des frappes en Syrie au sud de Damas contre des cibles du Jihad islamique. C'est le résultat indique-t-on d'une journée tendue dimanche à la frontière entre Israël et Gaza. L’attaque aurait fait six morts, rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

C’est un fait suffisamment rare pour mériter d’être rapporté. L'armée israélienne confirme une série de frappes aériennes contre des positions du Jihad Islamique en Syrie.

« Tsahal a riposté et a frappé plusieurs foyers de terrorisme à Gaza et près de Damas en Syrie. Cela inclut un site de développement d’armes, des infrastructures souterraines abritant une fabrique de roquettes et un centre d'entraînement », a annoncé le lieutenant-colonel Jonathan Conricus, le porte-parole de l'armée israélienne.

Gaza également visé

À Gaza, ce sont également des positions du Jihad islamique qui ont été visées.

Des frappes nocturnes qui interviennent à l’issue d’une journée particulièrement tendue à la frontière entre Gaza et Israël.

Dans la matinée de dimanche, l'armée israélienne a tiré sur deux combattants qui préparaient une attaque le long de la barrière de séparation provoquant un barrage de roquettes en provenance de Gaza. Le fait que la dépouille de l’un des assaillants ait été ramassée sans ménagement par un bulldozer israélien est, semble-t-il, ce qui a déclenché la colère des Palestiniens. La vidéo de l’incident a été ensuite diffusée en boucle sur les réseaux sociaux.

La tension persiste ce lundi matin. Les écoles israéliennes dans les localités proches de Gaza sont fermées.