Devant le Conseil des droits de l'homme, la Russie exclut toute idée de trêve à Idleb

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, aux Nations unies à Genève, Suisse, le 25 février 2020. REUTERS/Denis Balibouse

Texte par : Jérémie Lanche

C'est la plus grave crise humanitaire du 21e siècle. Et elle ne semble pas connaître de fin. À Idleb, en Syrie, au moins 20 civils ont été tués mardi dans des bombardements du régime et de ses alliés. Le régime qui a reconquis la ville symbolique de Kafranbel haut lieu de la révolution syrienne. À Genève, pas un jour ou presque sans que l'ONU n'alerte sur le bain de sang qui se prépare à Idleb. Mais devant le Conseil des droits de l'homme, la Russie exclut toute idée de trêve.