Coronavirus : l'Iran à huis clos

Selon le dernier bilan officiel, 139 personnes ont été contaminées dans la République islamique, parmi lesquelles 22 personnes sont décédées. Les autorités iraniennes multiplient les mesures pour contenir la contagion. Les universités seront fermées encore pendant une semaine.

De notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

La propagation du coronavirus a provoqué un vent de panique parmi la population. Les pharmacies sont prises d'assaut pour acheter des masques, des gants ou des produits désinfectants. Idem pour les grands magasins à Téhéran. Les gens viennent acheter tout ce qu'ils peuvent et vident les rayons de peur d'une propagation incontrôlée du virus.

Le président Hassan Rohani est intervenu pour assurer que les choses allaient revenir à la normale à partir de samedi 29 février. Ce qui a été très critiqué, y compris parmi ses propres partisans.

Mais le ministre de la Santé Saïd Namaki a annoncé de nouvelles mesures pour éviter la propagation du virus. La fermeture des universités sera maintenue pendant une semaine dans une dizaine de provinces. Les écoles, ajouté le ministre, seront également fermées, mais cette mesure sera annoncée vendredi pour la prochaine semaine iranienne qui commencera samedi. Surtout, les entrées et les sorties des zones et des villes contaminées seront désormais contrôlées. Si quelqu'un est suspecté d'avoir le virus, il sera mis en quarantaine à l'endroit même.

Prière collective annulée, cinéma et théâtre fermés

Le ministre de la Santé a expressément demandé à tous les Iraniens d'éviter de voyager à travers le pays. Le nombre des laboratoires pour la détection du virus va passer de 2 à 15. Enfin, la prière collective sera annulée dans certaines villes et l'entrée de certains lieux saints restreinte. Les salles de cinéma et de théâtre sont fermées et tous les concerts et les compétitions annulées pendant dix jours.

Par ailleurs, les autorités ont ordonné à toutes les usines, notamment de l'armée, qui fabriquent des masques, des gants ou des produits désinfectants de travailler 24 heures sur 24. Dans beaucoup d'endroits, ces produits sont distribués gratuitement.

Avec la fermeture des frontières terrestres et l'arrêt de la quasi-totalité des vols des compagnies étrangères, une grande inquiétude s'est emparée de la population depuis plusieurs jours.