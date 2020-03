Législatives en Israël: le «roi Bibi» vacille mais résiste

Pour la troisième fois en un an, les Israéliens doivent renouveler leur Parlement ce lundi 2 mars. Comme lors des précédentes élections, la personnalité de Benyamin Netanyahu a été au cœur de la campagne.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Jérusalem,

Malgré la présence de quatre ministres, seules quelque 250 personnes assistent au meeting de Benyamin Netanyahu ce dimanche 16 février à Jérusalem. À la troisième campagne législative en moins d’un an, les meetings ont souvent des allures de réunions de quartier. Mais si les partisans sont moins nombreux à se déplacer, l’enthousiasme de ceux qui viennent est intact. Ce soir-là, comme à chaque fois qu’il monte sur scène, Benyamin Netanyahu est ainsi accueilli par des électeurs scandant à l’unisson son diminutif : Bibi. « Bibi, on t’aime », lui lance même un homme dans le public.

Benyamin Netanyahu est le Premier ministre à la plus grande longévité de l’histoire d’Israël. Après un premier mandat entre 1996 et 1999, il a été réélu en 2009 et il dirige le gouvernement depuis onze ans. Mais cette longévité n’a pas trop entaché sa popularité : il reste le responsable politique préféré des Israéliens. Selon un sondage publié vendredi par le quotidien Maariv, 45 % des Israéliens le jugent le plus apte à diriger le pays, contre 36 % pour son principal rival, Benny Gantz.

« Le Messie viendra »

À Dimona, ville située dans le désert du Neguev entre la mer Morte et la ville de Beersheva, Benyamin Netanyahu a obtenu 55 % des suffrages lors des élections de septembre dernier. Dimona est l’une de ces villes dites, en Israël, de la « périphérie » : isolée, éloignée des centres urbains du littoral et de Jérusalem, sa population s’est longtemps sentie oubliée des dirigeants israéliens. Mais Benyamin Netanyahu, lui, a su parler à ces électeurs. Le chef du gouvernement est souvent surnommé le « roi Bibi » par ses partisans. Mais pour le gérant de la poissonnerie du centre-ville de Dimona, son rôle est même prophétique : « Si Bibi est élu, alors le Messie viendra ! Sans Bibi, nous n’avons plus de pays. On va tout droit dans l’au-delà », assure-t-il.

Dans un café-loto, trois hommes sont attablés. Et lorsque le nom de Benyamin Netanyahu est évoqué, ils se lancent dans une surenchère d’éloges. « C’est un des meilleurs dirigeants au monde »,juge l’un quand un autre le qualifie« de bon politicien ». « C’est un génie », conclut le troisième. À une table voisine, Yafa boit son café en fumant une cigarette. Elle aussi tient à apporter son soutien au Premier ministre sortant. « N'importe qui d’autre serait une catastrophe », estime cette bénévole dans une organisation caritative.

Dans ce café-loto du centre-ville de Dimona, les clients sont tous de fidèles partisans de Benyamin Netanyahu, perçu comme «un des meilleurs dirigeants au monde» ou même comme «un génie». RFI / Guilhem Delteil

Des affaires inexistantes

À Dimona, une majorité d’électeurs juge positif le bilan de Benyamin Netanyahu pour la ville, assurant que, depuis son élection, l’économie locale se porte mieux. Mais sa popularité repose aussi sur son expérience et son habileté diplomatique. Benyamin Netanyahu est perçu comme défendant les intérêts d’Israël sur la scène internationale : la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël par les États-Unis ou le retrait de Washington de l’accord sur le nucléaire iranien sont vus comme des succès.

Sa capacité à être reçu à la Maison Blanche, au Kremlin ou à Downing Street ne cesse d’impressionner ses partisans. « II est capable de parler aux présidents du monde entier », note, admiratif, Eyal, l’un des clients du café-loto qui travaille dans le secteur de la sécurité. « Benny Gantz, lui, il est bon à être vendeur de falafels (des boulettes de pois chiches frites, plat le plus répandu de la ‘street food’ israélienne, ndlr) », poursuit-il, narquois, à propos du principal rival de son champion.

Pour ces électeurs convaincus, les affaires judiciaires visant le chef du gouvernement comptent peu. Beaucoup adhèrent à la ligne de défense de Benyamin Netanyahu, assurant que ces dossiers de corruption, fraude et abus de confiance sont montés de toutes pièces. « Tous les juges sont des gauchistes »,assène le gérant de la poissonnerie du centre-ville de Dimona.« Quand vous êtes entrés, je vous ai proposé à boire, c’est de la courtoisie. Les gens ont fait la même chose avec Netanyahu. Poutine et Trump ont des caisses d’argent. Netanyahu, lui, qu’est-ce qu’il a obtenu ? Des cigares, du vin et du pain ? »

Bataille « pour la démocratie »

De l’autre côté de l’échiquier politique, les affaires ont au contraire été au cœur de la campagne. Bleu-Blanc, la principale formation d’opposition, a bataillé pour empêcher que Benyamin Netanyahu obtienne une immunité de la Knesset, le Parlement. Elle insiste sur le fait que s’il est réélu, Benyamin Netanyahu sera Premier ministre « à temps partiel », étant donné qu’il devra consacrer une partie de son temps à sa défense. La date d’ouverture du procès a été fixée au 17 mars, deux semaines après les élections.

Pour Yair Lapid, numéro de la liste Bleu-Blanc, «le principe même de la démocratie israélienne est menacé». RFI / Guilhem Delteil

Dénonçant les attaques de Benyamin Netanyahu contre l’institution judiciaire, Bleu-Blanc a également dramatisé les enjeux de ce scrutin, n’en faisant pas une bataille contre un homme, mais pour le maintien d’une démocratie. « Si nous ne gagnons pas ces élections, le principe même de la démocratie israélienne est menacé »,juge ainsi Yair Lapid, le numéro deux de cette coalition centriste.« Nous devons nous souvenir que les piliers de la démocratie – les cours, la Cour suprême, l’armée et la police – ne sont pas seulement ce qui nous protège, mais ce sont aussi des institutions que nous devons protéger afin de conserver notre mode de vie. »

Fidélité des alliés

Mais s’il est attaqué par l’opposition, son parti lui reste fidèle. Benyamin Netanyahu a remporté avec plus de 70 % des voix les primaires organisées au Likoud fin décembre. Il n’avait face à lui qu’un seul candidat : la plupart des prétendants à sa succession ne veulent pas se lancer contre lui. « Quand il décidera de démissionner et de se retirer, alors je serai candidat à sa succession et je gagnerai la campagne pour diriger le Likoud. Mais c’est sa décision et je le soutiens », déclarait à RFI lors des primaires l’ancien maire de Jérusalem, Nir Barkat.

La vulnérabilité de Benyamin Netanyahu tient surtout à la nécessité de constituer une coalition pour obtenir la majorité au Parlement. Le Premier ministre sortant a fait signer à ses actuels partenaires gouvernementaux une promesse de le soutenir. Mais « ce n’est pas signé devant notaire », modère Ilan Greilsammer, professeur de sciences politiques à l’université Bar Ilan de Tel Aviv et au collège universitaire d’Ashkelon. « Les deux partis ultra-orthodoxes, ce qui les intéresse, c’est qui peut leur proposer le plus d’argent pour leur communauté, leurs écoles. Pour l’instant, ça les arrange d’être avec Netanyahu. Mais ils sont un maillon faible de sa coalition ». Leur engagement aux côtés de Benyamin Netanyahu pourrait ne pas survivre aux élections, juge-t-il, rappelant que ces formations se sont déjà alliées avec des gouvernements de gauche.

Bleu-Blanc a d’ailleurs déjà tenté d’approcher les formations ultra-orthodoxes. Sans succès pour l’instant : pour obtenir leur soutien, la coalition de Benny Gantz devrait faire d’importantes concessions. Elle promet notamment de développer l’activité pendant le shabbat, jour hebdomadaire de repos dans la religion juive, d’instaurer un mariage civil ou d’ouvrir la gestion pour autrui aux couples homosexuels. Autant de mesures rejetées par les partis ultra-orthodoxes.Ces divergences ont permis à Benyamin Netanyahu de compter sur le soutien de ceux qu’il appelle ses « alliés naturels ». Le « roi Bibi » n’a pas encore été lâché.