Élections israéliennes: vers une nouvelle impasse politique ?

Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahu espère sa réelection alors que son procès doit débuter ce mois-ci. GIL COHEN-MAGEN / AFP

Texte par : Michel Paul

Les Israéliens votent ce lundi 2 mars pour la troisième fois en moins d’un an. Benjamin Netanyahu, dont le procès pour corruption doit débuter ce mois-ci, espère se maintenir au pouvoir. Mais ce scrutin pourrait cependant de nouveau accoucher d'un parlement morcelé et prolonger l'impasse politique. En cause, le système électoral du pays.