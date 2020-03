Le Premier ministre irakien Mohamed Allawi renonce à former un gouvernement

En Irak, Mohamed Allawi désigné il y a un mois pour former un gouvernement a jeté l'éponge. Le Parlement n'a pas approuvé les nominations qu'il proposait. Il reste au président irakien à trouver un autre candidat d'ici 15 jours.

En jetant l'éponge, Mohamed Tawfik Allawi a dénoncé l'obstruction des partis politiques, davantage intéressés, selon lui, par leurs propres intérêts que par ceux du pays.

Les parlementaires ont rejeté pour la troisième fois la composition du gouvernement qu'il proposait. Mohamed Allawi avait été désigné comme Premier ministre pour tenter de sortir l'Irak d'une grave crise politique et sociale, qui a poussé son prédécesseur Adel Abdel Mahdi à la démission en novembre 2019.

Depuis cinq mois, les jeunes sont dans la rue pour réclamer un changement total de système. Ils dénoncent la corruption des élites, le délabrement des services publics et le manque de travail. Les manifestations ont été durement réprimées : plus de 500 personnes ont été tuées et 30 000 blessées.

Le prochain Premier ministre devrait être désigné par le président irakien dans les 15 jours. Il faudra à son tour qu'il forme un gouvernement et tente de répondre aux attentes de la rue.