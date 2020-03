Syrie: l'armée reprend Saraqeb, Erdogan menace l'Europe de «millions» de migrants

On va envoyer très vite des garde-côtes et de l’équipement: les pays contributeurs auront 5 jours pour fournir des hommes et 5 de plus pour le matériel. Le plan est encore en discussion, mais je peux vous dire que la Grèce nous demande des bateaux, de l’aide pour la surveillance. Nous allons aussi envoyer des renforts pour l’enregistrement des gens et les contrôles de sécurité… La demande concerne surtout la frontière maritime, même si tout n’est pas arrêté et qu’on n’a pas tous les détails. C'est de ce côté surtout qu’ils disent avoir besoin d’aide. Les bateaux de Frontex ne peuvent pas aller dans les eaux territoriales turques, mais ils patrouilleront pour surveiller le côté turc des détroits entre les côtes. Non, nous ne renvoyons pas les gens en Turquie mais nous pouvons prévenir ceux qui s’apprêtent à traverser qu’ils vont entrer illégalement dans les eaux européennes. Par ailleurs, si des gens se trouvent en détresse, notre responsabilité, comme celle de n’importe quel bateau d'ailleurs, c’est de les secourir et de les conduire à un port sûr.