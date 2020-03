Israël: comment Benyamin Netanyahu peut-il parvenir à former une majorité?

Ce ne sont pas encore des résultats définitifs: 8% des bulletins doivent encore être dépouillés. Mais pour l'heure, aucune majorité claire ne se dégage des élections législatives organisées lundi en Israël.

Le Likoud de Benyamin Netanyahu arrive en tête avec 35 sièges au Parlement. Le Premier ministre sortant a entamé dès ce lundi des tractations en vue de la formation d'un gouvernement. Mais avec ses alliés de la droite radicale et des partis religieux, il ne peut compter sur le soutien que de 58 députés, trois de moins que la majorité absolue. Alors, après deux échecs consécutifs, comment Benyamin Netanyahu peut-il parvenir à former une majorité ?

Les premiers regards se portent vers Avigdor Liberman. C'est « le plus proche en termes de programme », estime Maoz Rosenthal, conférencier à l'école Lauder d'administration publique. Son parti, Israel Beitenou, était d'ailleurs membre de la coalition jusqu'en décembre 2018. Mais l'ex-ministre de la Défense ne veut pas entrer dans un gouvernement avec des formations religieuses. Et surtout, il s'est lancé dans une bataille contre Benyamin Netanyahu.

« Il l'a dit lui-même. Et les membres de son parti, leurs élus à la Knesset le répète aussi en permanence : il ne veut pas Netanyahu comme Premier ministre. Mais il dit aussi qu'il ne veut pas de quatrièmes élections », explique-t-il.

Ce dernier engagement, Avigdor Liberman n'a pas précisé ce qu'il comptait faire pour le mettre en oeuvre. Pour l'heure, il affirme attendre les résultats définitifs.

Un autre scénario serait de créer des divisions au sein de l'opposition. Et Bleu-Blanc, coalition de trois partis dirigée par Benny Gantz, serait une cible de choix, estime Maoz Rosenthal.

« L'histoire politique israélienne n'est pas très clémente à l'égard des partis centristes qui ont ce genre de combinaisons. Régulièrement lors d'élections, un parti centriste est créé mais à long terme, il se dissout : certains de ses membres vont à droite, d'autres à gauche et certains quittent totalement la scène politique », souligne-t-il.

Mais Bleu-Blanc ne sera pas la seule formation visée par Benyamin Netanyahu. Après les deux précédents scrutins, il avait aussi cherché du soutien au sein de la gauche.