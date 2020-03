Manœuvres politiques anti-Netanyahu en Israël

Benjamin Netanyahu a revendiqué, lundi 2 mars, une victoire éclatante aux législatives israéliennes. REUTERS/Ammar Awad

Texte par : RFI

La quasi-totalité des bulletins de vote a désormais été dépouillée en Israël et le prochain Parlement se dessine désormais assez clairement. Le Likoud de Benyamin Netanyahu arrive bien en tête, devançant son principal rival, Benny Gantz. Mais la coalition du Premier ministre n'obtiendrait que 58 sièges, soit trois de moins que la majorité absolue. Benyamin Netanyahu demeure donc en minorité. Et l'opposition veut l'empêcher de former un gouvernement.