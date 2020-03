Un sommet Poutine-Erdogan en Russie pour tenter de calmer le jeu en Syrie

Entre Moscou et Ankara, le dialogue est difficile sur la situation en Syrie. Ici, lors d'une rencontre à Sotchi en octobre 2019.

RFI

Écarter la menace d’un conflit direct entre la Russie et la Turquie, et si possible parvenir à un cessez-le-feu dans la province d’Idleb : tel est le double enjeu de la rencontre jeudi 5 mars à Moscou entre Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan. La rencontre intervient dans un contexte hautement volatile de l’intervention militaire turque en Syrie et les discussions s’annoncent « difficiles ».