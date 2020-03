Syrie: les présidents turc et russe s'entendent sur un cessez-le-feu à Idleb

La Russie et la Turquie sont parvenues à un accord ce jeudi sur la province d’Idleb à l’issue d’un entretien en tête à tête, au Kremlin, entre Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan. Le président turc était venu à Moscou pour négocier un cessez-le-feu, alors que la situation militaire n’a cessé de se dégrader dans la province syrienne.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Moscou,

Tout sera mis en œuvre pour que le cessez-le-feu soit respecté, a déclaré le président turc, qui se réserve le droit de répliquer à toute attaque du régime de Damas.

L’accord adopté par la Russie et la Turquie prévoit également qu’un corridor de sécurité sera mis en place tout au long de certaines sections de l’autoroute M4, qui traverse la province d’Idleb. Des patrouilles conjointes seront menées par la Russie et la Turquie pour assurer la sécurité de la zone, sur six kilomètres de profondeur, de part et d’autre de l’autoroute.

Pour la Russie il n’est toujours pas question de lâcher le régime de Bachar el-Assad – c’est pourquoi Moscou a tenu à obtenir des garanties sur la sécurité de cet axe routier très important aux yeux de Damas. Mais le président russe tient à préserver sa relation avec la Turquie. « Nous ne sommes pas toujours d’accord avec nos amis partenaires sur la situation en Syrie, a déclaré Vladimir Poutine à l’issue de la rencontre, mais à chaque fois, lors des moments critiques, nous avons su trouver les points d’accord et aboutir aux bonnes décisions. »