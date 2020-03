Douze cas de coronavirus détectés parmi le personnel d'un bateau de croisière sur le Nil

Douze nouveaux cas de coronavirus ont été détectés en Égypte, a annoncé vendredi un communiqué conjoint du ministère de la Santé et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Cela porte à 15 le nombre de cas détectés en Égypte depuis le début de l’épidémie mondiale.

De notre correspondant au Caire,

C’est à la suite de la communication par l’OMS du cas d’une touriste taïwanaise rentrée d’Égypte que les autorités ont procédé à des analyses de toutes les personnes avec lesquelles elle était entrée en contact lors d’une croisière sur le Nil.

Douze membres d’équipages se sont avérés positifs au virus sans avoir développé les symptômes de la maladie. Ils ont été placés en quarantaine tandis que les autres membres d’équipage sont confinés. Trois autres cas, dont un est guéri, avaient été détectés en Égypte.

Pour le moment, les Égyptiens ne semblent pas céder à la psychose du coronavirus. Une attitude qui s’explique par un fatalisme ancestral et surtout par une communication jusque-là bien contrôlée. Les médias, chaînes d’infos comprises, distillent de manière très mesurée les informations sur le coronavirus et laissent une large place au discours rassurant des officiels. Les professionnels du tourisme, par contre, sont très préoccupés. Les annulations pleuvent et il n’y a pratiquement plus de nouvelles réservations.