En Iran, une mère, une fille, deux chemins opposés

L’une a pris le chemin de la religion juste avant la Révolution, l’autre a quitté le pays pour ne plus être obligée de « se censurer ». Quels sont les combats respectifs de Mehrangiz et de sa fille Samaneh ? À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, qui sera célébrée le dimanche 8 mars, RFI vous propose toute la semaine une série de portraits croisés entre une mère et sa fille.

Elle est assise à une table d’un café strasbourgeois avec un T-shirt orange et ses cheveux bouclés sauvagement libres. Samaneh, 38 ans, est belle. Comme la majorité des Iraniennes, elle fait moins que son âge. Elle a un sourire charmeur et une voix déconcertante, sans doute le résultat des cours de chants, pris dans un pays où les femmes ne peuvent pourtant pas chanter seules en public. Samaneh parle avec les mains. Tout chez elle est théâtral. Elle parle fort, elle rit fort.

De son enfance téhéranaise, elle se souvient avoir essayé de rester enfant le plus longtemps possible. En effet, en République islamique d’Iran, à l’âge de 9 ans les petites filles doivent commencer à porter le voile et prier : « Il fallait devenir moins gosse et plus sage. Personnellement, j’ai continué à jouer le jeu de la petite fille autant que je le pouvais. Mais à l’adolescence, ça devenait de plus en plus limite », se rappelle-t-elle. Pour elle, devenir femme signifiait perdre sa liberté : « Je n’étais pas du tout prête. Je me demandais ce que j’allais perdre en devenant une femme ».

Cette liberté d’être soi, c’est ce que Mehrangiz, sa mère, regrette le plus pour la nouvelle génération. « À mon époque, tout le monde était libre de faire ce qu’il voulait dans société. Les gens étaient eux-mêmes », explique-t-elle. Sa voix douce contraste avec celle de sa fille. « Aujourd’hui, si leurs idées ne sont pas celles du régime, les gens doivent néanmoins faire semblant de penser comme eux », regrette-t-elle.

La religion, « Non, merci ! »

Il faut entendre les deux femmes se parler par téléphone pour comprendre que mère et fille sont les faces opposées d’une même pièce. L’une en Iran, porte le tchador depuis qu’elle s’est mariée. L’autre, aujourd’hui en France, affirme que la religion, pour sa génération, c’est : « Non, merci ! ».

Lorsqu’elle a 17 ans, Mehrangiz se marie avec un homme issu d’une famille religieuse du nord de l’Iran. Influencée par la famille de son mari, elle, qui jusque-là ne portait pas le voile, décide d’embrasser la religion de son époux, participe à la Révolution et se couvre du tchador. « Quand je regarde les photos de ma mère avant son mariage avec mon père, je vois une très jolie fille, très très bien habillée, la classe ! C’était l’époque des pantalons à pattes d’éléphant et des bigoudis ! Ma mère était très naturelle », raconte Samaneh.

Aujourd’hui, à 62 ans, Mehranghiz reconnaît que le passage à la République islamique n’a pas été facile pour toutes les femmes. « Moi, j’ai choisi mon chemin. Mais pour celles qui, avant la Révolution, étaient libres de sortir comme elles le voulaient et de s’habiller comme elles le souhaitaient, cela devait être effectivement très dur de perdre cette possibilité », admet-elle, faisant référence à l’obligation de porter le voile dans les lieux publics, instaurée par l’ayatollah Khomeini à partir de mars 1979.

Opposée à toute imposition de la religion, Mehrangiz considère que le voile n’est pas une obligation dans l’islam : « Mon mari et moi avons tout fait pour mener une vie dans le cadre de la religion. Mes filles portaient le tchador lorsqu’elles étaient jeunes. Mais lorsqu’elles sont allées à l’université, elles ont elles-mêmes décidé de ne plus le porter et de se contenter du voile obligatoire. Cela nous a attristés, mais j’ai pensé que personne ne me l’avait imposé et, avec le temps, j’ai fini par accepter la décision de mes filles ». Mehrangiz regrette également que le gouvernement ait utilisé la violence contre « les filles de l’avenue de la Révolution » arrêtées pour avoir enlevé leur voile en public en janvier 2018. « À partir du moment où on utilise la violence ou l’extrémisme, les jeunes vont s’y opposer. Je pense que le gouvernement aurait dû agir selon l’islam, qui dit que le voile n’est pas obligatoire. »

Indépendance, un point en commun

Le point commun entre la mère et la fille : leur indépendance. Aidée par sa propre mère, Mehrangiz a en effet repris ses études après la révolution culturelle de 1980, qui avait entraîné la fermeture des universités pendant plusieurs années. « Ma mère avait souffert de son analphabétisme, elle voulait que moi et ma soeur poursuivions nos études et devenions quelqu’un dans la société. Elle a donc gardé mes enfants », explique-t-elle. Après plusieurs concours, elle est devenue institutrice. De la même manière, sa fille Samaneh est consciente du rôle qu’a joué sa mère dans sa vie : « Elle a semé en moi la graine de l’indépendance, sans savoir quel résultat cela allait donner. C’est ce que j’apprécie le plus chez elle. Elle a pris ce risque-là ! ».

Pour Mehranghiz, les deux générations n’ont pas les mêmes libertés. « Mes filles ont un esprit beaucoup plus libre que le mien. Elles décident toutes seules, alors que moi je suivais l’avis de ma mère », explique-t-elle. Une indépendance qui, pour elle, est en grande partie forgée par la famille. « Je pense que la liberté de l’enfant dépend à 60% de sa famille et à 40% de la société. » Elle considère qu’à son époque, les parents étaient surtout pressés de marier leur fille et que la génération de ses filles ont plus d’activités extérieures : « Ils sortent avec leurs amis, vont à la montagne, elles ont des activités sportives... »

Un avis que ne partage pas totalement Samaneh. Elle admet que malgré les limitations imposées par la société, les jeunes filles sortent et font tout de même leurs expériences, mais garde un souvenir mitigé de ses années à l’université de Meybod, dans la province de Yazd, à 600 km de la capitale. Un milieu qu’elle décrit comme ultra-religieux. « Le simple fait d’être originaires de Téhéran faisait de mes amies et moi de potentielles "mauvaises filles" pour la population », s’indigne-t-elle. Elle se souvient des interdictions, des interrogatoires à l’université, des tentatives d’organisation de soirées entre copains. « En Iran, jusqu’à l’université, les filles et les garçons sont séparés. Là, c’était à notre tour de comprendre et d’expérimenter. Mais quand on se retrouvait les uns chez les autres, il y avait toujours un moment de stress où on se demandait si quelqu’un allait sonner et nous arrêter », se rappelle-t-elle.

Partir d’Iran pour respirer

Parallèlement à ses études, Samaneh donnera des cours particuliers pour financer sa passion : le chant. Sa mère reconnaît ne pas avoir laissé sa fille étudier la musique pour des questions religieuses. Mais c’était sans compter la persévérance de Samaneh. « Les femmes en Iran apprennent à chanter, mais elles ne peuvent pas chanter solo en public. C’est effectivement frustrant, mais ce n’est pas ça qui va nous faire lâcher l’affaire ! », affirme-t-elle.

De retour à Téhéran, son diplôme d’ingénieure matériaux en poche, Samaneh va commencer à travailler, dans un monde d’hommes. « On nous y avait préparé à l’université. Personnellement, j’avais une chouette amitié avec les ouvriers de la première entreprise pour laquelle j’ai travaillé. » D’ailleurs, selon elle, quand on parle des droits des femmes en Iran, il ne faut pas oublier de parler des hommes. « C’est eux qui vivent la transition. Nous, les femmes, nous savons déjà ce que nous voulons et nous nous battons déjà pour ça, dans la mesure du possible », affirme-t-elle.

Sa décision d’émigrer, elle la prendra contre toute attente quelques années plus tard, à 31 ans. « J’étais un peu sous le choc quand Samaneh nous a dit qu’elle voulait partir pour continuer ses études en France. Je me demandais comment elle allait faire pour vivre dans un pays où elle ne connaît personne », admet sa mère.

« Je suis partie d’Iran quand je me suis rendue compte que je n’avais plus d’air pour respirer », affirme Samaneh. La jeune femme se rendait tous les jours au travail à vélo. « Mais avec la pollution, au sens propre comme au sens figuré, ça devenait de plus en plus compliqué et dangereux de faire une activité physique en pleine ville. D’un coup, j’ai eu l’impression qu’une partie de la liberté que je m’étais créée par le biais de mes activités en plein air était menacée par la pollution. Cela symbolisait tout ce que je n’allais plus pouvoir faire ! », explique-t-elle. « J’étais privée de moi, j’avais besoin de vivre sans devoir me censurer. […] Et je pense que c’est également ce que recherchent les Iraniennes d’aujourd’hui. Elles veulent s’épanouir, s’émanciper. »

Pour elle, le combat des Iraniennes aujourd’hui est donc dans la continuité du combat qu’ont commencé leurs mères tout de suite après la Révolution, notamment contre le port du voile obligatoire. « Avant la Révolution, nos mères commençaient tout juste à faire des études, du moins dans les grandes villes. Cependant, elles se consacraient toujours à leur vie de famille. Je pense que la Révolution a justement permis à la femme iranienne de comprendre qu’il faut qu’elle réclame ses droits. Ce qui se joue aujourd’hui, c’est un combat pour leur identité, leur développement personnel et leur liberté en tant qu’individu », conclut-elle.

