Washington menace les pro-Iran après la mort de deux Américains en Irak

Des membres de la milice irakienne Hachd al-Chaabi dans la province d'Anbar en Irak le 12 novembre 2018 (image d'illustration). AHMAD AL-RUBAYE / AFP

Texte par : RFI Suivre

Washington a menacé jeudi 12 mars les milices pro-iraniennes de mesures de rétorsion après la mort de deux militaires américains dans une attaque à la roquette sur une base de la coalition internationale en Irak. Deux Américains et un Britannique ont été tués mercredi dans une attaque contre une base en Irak et, quelques heures plus tard, au moins 26 combattants irakiens ont été tués dans un raid.