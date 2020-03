Israël: Benyamin Netanyahu appelle à la création d’un «gouvernement d’urgence»

Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, appelle à la création d'un gouvernement d'urgence alors que le pays traverse une crise politique depuis un an. Ronen Zvulun/Reuters

Texte par : RFI Suivre

Israël a annoncé le jeudi 12 mars, la fermeture des écoles, collèges et lycées pour tenter d'enrayer la propagation du nouveau coronavirus. Le Premier ministre israélien appelle aussi à la mise en place d'un « gouvernement d'urgence », alors que le pays traverse depuis un an une crise politique et qu’il ne dispose pas d’une majorité au Parlement.