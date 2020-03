Israël: le procès de Benyamin Netanyahu reporté en raison du coronavirus

Le procès pour corruption du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui devait s'ouvrir le 17 mars, a été reporté de deux mois, au 24 mai, sur fond de crainte de propagation du nouveau coronavirus.

En Israël, où l'on compte 200 cas de contamination au coronavirus, des dizaines de milliers de personnes sont confinées chez elles et les autorités ont annoncé samedi soir de nouvelles mesures pour tenter d'arrêter la propagation de l'épidémie. Les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits, tous les lieux de loisirs doivent rester fermés, et le ministère de la Justice a annoncé que les activités des tribunaux sont désormais limitées aux cas urgents.

Benjamin Netanyahu, premier chef de gouvernement de l'histoire d'Israël à être mis en examen en cours de mandat, est inculpé pour corruption, malversation et abus de confiance dans trois affaires. Le tribunal avait précédemment rejeté la demande de report du procès soumise par ses avocats qui avaient affirmé ne pas avoir eu accès à certains documents de l'enquête, des motifs insuffisants selon les juges. Le Premier ministre clame son innocence et se dit victime d'une « chasse aux sorcières » des services du ministère public et des médias.

Gouvernement d'union nationale ?

Le procès devait s'ouvrir au moment où Benyamin Netanyahu, au pouvoir sans discontinuer depuis une décennie, mène des discussions politiques pour former un gouvernement, à l'issue des législatives du 2 mars. Ni lui ni son rival Benny Gantz ne sont parvenus à obtenir l'appui de 61 parlementaires, seuil requis pour former un gouvernement.

Benyamin Netanyahu appelle depuis plusieurs jours à la formation d'un gouvernement d'urgence et d'union nationale sous sa direction, pour faire face à la propagation du nouveau coronavirus. Le président Reuven Rivlin, chargé de désigner d'ici le 17 mars la personne devant former le prochain cabinet, rencontre aujourd'hui tous les chefs de partis élus au Parlement. Ils doivent lui faire part de leur candidat favori.

