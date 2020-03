Irak: le président Saleh charge Adnane Zorfi de tenter de former un gouvernement

En Irak, le président Barham Saleh a nommé Premier ministre Adnane Zorfi, 54 ans, ex-gouverneur de la province de Najaf, de former un nouveau gouvernement. Il est le deuxième candidat à tenter sa chance, après Mohammed Allawi qui a jeté l’éponge il y a 15 jours face à un Parlement très divisé.

Publicité Lire la suite

Cela fait depuis le mois de décembre que l’Irak est englué dans une grave crise politique. Le gouvernement a été contraint de démissionner sous la pression de la rue. Les Irakiens, surtout les jeunes, protestaient contre la corruption des élites, le manque de services publics et d’opportunité de travail. Les manifestations, massivement réprimées, se poursuivent d’ailleurs aujourd’hui même si elles sont de moindre ampleur.

Un pro-Américain

Adnane Zorfi, qui a été choisi pour former un nouveau gouvernement, n’a jamais été ministre, et cela pourrait séduire une partie de la population. Mais il faudra d’abord qu’il ait la confiance du Parlement pour former son gouvernement. Or, le deuxième bloc au parlement, les milices pro-Iran des Hachd al-Chaabi, a déjà rejeté sa candidature. Adnane Zorfi est considéré comme un pro-Américain et les deux camps s’affrontent depuis des mois dans le pays.

►À lire aussi : Le Premier ministre irakien Mohamed Allawi renonce à former un gouvernement

Des roquettes ont d’ailleurs visé ce mardi 17 mars les troupes étrangères stationnées en Irak, comme c’est régulièrement le cas. Il s'agit de la 24e attaque contre ces forces depuis fin octobre. Aucune de ces attaques n'a été revendiquée.

La tâche d’Adnane Zorfi s’annonce donc compliquée. Mais l’Irak a besoin d’urgence d’un nouveau gouvernement pour faire face à une situation économique dramatique et une crise du coronavirus qui touche également la population.