Coronavirus: les travailleurs expatriés stigmatisés dans les pays du Golfe

Contrôle de la température des ouvriers sur un chantier à Ahmadi, au Koweït, le 28 mars 2020. REUTERS/Stephanie McGehee

Texte par : RFI Suivre

Même si les monarchies du Golfe ont pris de nombreuses mesures très tôt pour enrayer la propagation du virus, plus de 4 000 cas positifs au Covid-19 et une vingtaine de décès liés à la maladie ont été recensés dans cette partie du monde. La main-d‘œuvre étrangère souffre particulièrement du ralentissement de l‘économie et craint pour sa santé. Au Koweït, une célèbre actrice s‘est d‘ailleurs prononcée en faveur de leur expulsion.