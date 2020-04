L'Irak, un pays paralysé au milieu de crises qui se multiplient

Un Irakien portant un masque facial et des gants passe devant un sans-abri qui dort devant un magasin fermé pendant un couvre-feu imposé pour prévenir la propagation du Covid-19, à Bassora, le 2 avril 2020. REUTERS/Essam al-Sudani

Les échanges de menaces sur le sol irakien continuent entre les deux grands alliés du pays : l'Iran et les États-Unis. Mercredi, Donald Trump menaçait de représailles les Iraniens s'ils menaient de nouvelles attaques contre les forces américaines en Irak. Ce jeudi, le ministre des Affaires étrangères iranien affirmait que son pays ne faisait qu'agir par légitime défense. Au coeur de cette crise, la population irakienne est de plus en plus inquiète, elle voit se multiplier les crises dans un pays toujours sans gouvernement.