Coronavirus: explosion du taux de chômage en Israël

Israël a un bilan humain bien moins lourd que d'autres pays face au coronavirus. Le Covid-19 est considéré responsable de la mort de 36 personnes pour l'instant dans le pays. Mais Israël paie en revanche le prix fort sur le plan économique. En l'espace d'à peine un mois, le taux de chômage a augmenté de 20 points.

De notre correspondant à Jérusalem,

Avant la mise en place des mesures de restriction de circulation et de confinement, Israël se targuait d'un taux de chômage bas: 4%, soit un point de moins que la moyenne des pays de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économiques. Mais en quelques semaines seulement, Israël a vu ce taux s'envoler : il est désormais de plus de 24% de la population active. Cela représente une augmentation de 550%. Et pour la première fois de son histoire, le pays a vu le nombre de demandeurs d'emplois dépasser la barre du million.

Le chômage touche tous les secteurs : El Al, la principale compagnie aérienne, a placé plus de 80% de ses employés au chômage technique. Castro, la plus grande chaîne de magasins de vêtements, a aussi cessé de payer 6 000 salariés. Les commerces de proximité, les professions libérales sont aussi durement touchés. Et même les ministères ont placé une partie de leurs fonctionnaires au chômage technique.

La grande majorité des nouveaux inscrits devraient retrouver un poste une fois la crise terminée : placés en congés non-rémunérés, ils n'ont pas été formellement licenciés. En revanche, 20% de ces nouveaux demandeurs d'emploi ont bien été renvoyés et n'auront pas de travail à reprendre lorsque les mesures de confinement seront levées. Le gouvernement a annoncé cette semaine un plan de 20 milliards d'euros pour soutenir l'économie durant cette crise sanitaire.

